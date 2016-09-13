"Юнармия" в Хабаровске пополнилась 105 бойцами из шести военно-патриотических клубов

ХАБАРОВСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Более ста участников военно-патриотического движения "Юнармия" дали во вторник торжественную клятву на площади Города Воинской славы в Хабаровске. В планах движения - провести в конце октября краевой слет "юнармейцев", сообщил ТАСС руководитель регионального отделения движения Алексей Бессараб.

"Сегодня в торжественной церемонии приняли участие 105 "юнармейцев" из шести военно-патриотических клубов города. Это "Взлет", "Постовец", "Данко", "Патриот", юные спортсмены ЦСКА: пловцы, рукопашники и другие. Все они были на церемонии в парадной форме движения, и после клятвы им были вручены значки "юнармейцев", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Бессараб.

По его словам, пока "Юнармия" рассматривается как единая платформа для всех военно-патриотических клубов независимо от их направленности - спортивной, поисковой, военно-специализированной, тимуровской. Единая символика не отменит собственной символики клубов, а форма движения будет использоваться как парадная для общих торжественных мероприятий.

Бессараб отметил, что уже в конце октября в крае пройдет первый слет "юнармейцев", пока же по всем "юнармейским" канонам в Хабаровске живет "пилотный" отряд из 25 человек, который занимается военно-прикладной подготовкой, включающей, в частности, лазертаг и рукопашный бой.

Дивизия будущих "юнармейцев" в Хабаровском крае

"Юнармейцев" на площади приветствовали губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, мэр Хабаровска Александр Соколов и председатель комитета по обороне Совета Федерации Виктор Озеров.

Глава региона в своем приветствии напомнил, что в крае действуют более 140 военно-патриотических клубов, в которых занимается 11 тысяч школьников, еще 5 тысяч школьников края обучаются в кадетских классах. "Это целая дивизия, даже больше", - отметил он.

В советское время организация под названием "Юнармия" объединяла молодежные военно-патриотические клубы. Инициатором ее возрождения стал глава Минобороны Сергей Шойгу, чью идею поддержал президент РФ Владимир Путин. В число учредителей движения вошли председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, представители ветеранских организаций.

Учредительный съезд "Юнармии" состоялся в конце мая в подмосковном парке "Патриот". Начальником Главного штаба движения был избран олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, сегодня он также участвовал в церемонии в Хабаровске. Отделения "Юнармии" появились уже в 82 регионах России. По данным на начало августа, в движение вступили 12 тысяч человек. Ожидается, что к концу года число "юнармейцев" возрастет до 20 тысяч.