Источник: огневые испытания двигателя новой баллистической ракеты "Сармат" завершены

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Огневые испытания двигателя первой ступени баллистической ракеты "Сармат" завершились успешно, бросковые испытания ракеты могут состояться в конце года. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Последняя серия огневых испытаний прошла удачно, имевшиеся технические проблемы устранены", - сказал он.

По его словам, сейчас идет подготовка технической документации, которую планируется закончить в ноябре. "По самым оптимистичным прогнозам, бросковые испытания "Сармата" удастся осуществить в ноябре-декабре этого года", - добавил собеседник агентства.

Даже в этом случае, по данным источника, летно-конструкторские испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты могут начаться не ранее конца первого квартала 2017 года. Сейчас, отметил собеседник агентства, отставание от графика по программе разработки "Сармата" составляет не менее семи месяцев.

Официальным подтверждением этих данных ТАСС не располагает.

"Сармат" призван заменить ракету Р-36М2 "Воевода". Полезная нагрузка новой ракеты, как ожидается, достигнет десяти тонн (против примерно 8,75 тонны у предшественницы). Принять "Сармат" на вооружение планируется в конце 2018 года.