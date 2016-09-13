"Вертолеты России" отремонтируют четыре Ми-17 для Минобороны Венгрии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) отремонтирует четыре вертолета Ми-17 Минобороны Венгрии. Об этом во вторник сообщил заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

"Авиаремонтный завод холдинга "Вертолеты России" проведет капитальный ремонт четырех машин в рамках контракта, подписанного в июле этого года. 6 сентября вертолеты были доставлены на самолете Ан-124 "Руслан" в Новосибирск", - сказал Чечиков.

Кроме того, в рамках договора российский холдинг обеспечит вертолеты необходимым авиационно-техническим имуществом.

Вертолеты типа Ми-8/17 сегодня производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе и Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России". Он является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире. Ми-8/17 были поставлены более чем в 100 стран, их общий налет насчитывает около 100 миллионов часов.