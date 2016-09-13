Экологи Северного флота за лето очистили Арктику от 30 тысяч старых бочек

МУРМАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Экологи Северного флота за лето собрали на арктическом острове Котельный и подготовили к утилизации более 30 тысяч бочек, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота.

"Военнослужащие экологического взвода Северного флота закончили сезонную работу на острове Котельный. Всего за этот сезон ими собрано, спрессовано и уложено в контейнеры более 30 тысяч бочек, которые использовались для хранения и транспортировки топлива и горюче-смазочных материалов еще в советские времена", - рассказали в пресс-службе.

В начале июня военнослужащие Северного флота прибыли на архипелаг Новосибирские острова, 29 военных экологов прессовали около 500 бочек в день.

В настоящее время 72 контейнера подготовлены к доставке на материк судами обеспечения Северного флота, прибывшими в залив Стахановцев, а также морскими транспортами, доставляющими грузы на арктические острова.