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Новые БТР-82В поступят на вооружение Росгвардии в 2017 году

Армия и ОПК
13 сентября, 13:39 UTC+3 МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Также будет заменено около 15% устаревших образцов военной и специальной техники, находящейся на балансе ведомства
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Новые бронетранспортеры БТР-82В поступят на вооружение Росгвардии в 2017 году. Об этом журналистам сообщил начальник 2-го отдела Автобронетанкового управления полковник Алим Беппаев.

"В настоящее время проводится работа по принятию на вооружение разработанной в инициативном порядке БТР-82В. Испытания этой модели завершены успешно, и в 2017 году машины поступят на вооружение Росгвардии", - сказал Беппаев, отметив, что их точное количество пока не определено.

По его словам, в 2017 году будет заменено около 15% устаревших образцов военной и специальной техники, находящейся на балансе ведомства.

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"Срочно менять ничего не нужно, все замены подготавливаются заранее. Могу сказать, что сейчас на нашем балансе находится менее 15% устаревших образцов спецтехники и они будут заменены в ближайший год", - сказал он.

В свою очередь замначальника Автобронетанкового управления, полковник Владимир Мамонов отметил, что есть некоторая особая техника, изготавливаемая для Росгвардии, к которой относится недавно разработанная машина "Патруль".

"Она уже прошла испытания в жарком климате и высокогорье. Она обязательно будет принята на снабжение и закупаться для войск национальной гвардии", - отметил он.

Росгвардия РФ: состав и задачи новой структуры

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