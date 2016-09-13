В России создали новое звукопоглощающее покрытие для "Бореев" и "Ясеней"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" запустил производство нового специального звукопоглощающего покрытия для субмарин четвертого поколения, сообщили во вторник в концерне.

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"Новое резинотехническое производство обеспечит выпуск спецпокрытий с улучшенными акустическими показателями для современных подводных лодок четвертого поколения. Техпластины, которые мы начали выпускать на базе Чебоксарского производственного объединения имени Чапаева, выгодно отличаются от западных образцов способностью к поглощению акустических сигналов широкого диапазона и высокими эксплуатационными показателями", - приводятся в сообщении слова гендиректора концерна Сергея Русакова.

Внешнее шумопоглощающее покрытие субмарины, в частности, рассеивает гидроакустический сигнал и таким образом обеспечивает защиту от противолодочных сил противника.

Сейчас в составе ВМФ России находятся несколько подлодок четвертого поколения - это атомные субмарины типа "Борей" и "Ясень", а также неатомные "Лады".

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