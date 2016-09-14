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Китайские военные прибыли в Киргизию на учения ШОС "Мирная миссия-2016"

Армия и ОПК
14 сентября, 6:16 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
В течение дня также ожидается прибытие воинских подразделений Казахстана
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© ИТАР-ТАСС/Валерий Бушухин, архив

БИШКЕК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Военные подразделения Китая прибыли в Киргизию для участия в предстоящих совместных учениях участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2016". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в Генеральном штабе киргизских ВС.

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"В состав китайского контингента входят около 300 человек и 50 единиц военной техники", - рассказали в ведомстве. По словам его представителей, в течение дня ожидается прибытие воинских подразделений Казахстана. "Сегодня также прибудет вторая часть российских военнослужащих, первая вместе с военной техникой была доставлена 10 сентября", - отметили в Генштабе.

Совместные антитеррористические учения "Мирная миссия-2016" состоятся в этом году на расположенном в горной местности Иссык-Кульской области Киргизии полигоне "Эдельвейс" с 15 по 21 сентября. "Целью учений является отработка вопросов координации органов управления ВС государств ШОС при подготовке совместной антитеррористической операции, повышение готовности органов управления, сил и средств государств ШОС к борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также совершенствование опыта совместной подготовки Объединенной группировки войск государств ШОС в условиях горной местности", - заявил ранее Генштаб Киргизии.

В состав ШОС входят Казахстан, Киргизия, Китая, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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