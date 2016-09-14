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Источник: российско-индийские учения "Индра-2016" начнутся 22 сентября

Армия и ОПК
14 сентября, 10:53 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Ранее планировалось, что учения начнутся в августе этого года и продолжатся до начала сентября
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Совместные российско-индийские учения "Индра-2016" пройдут на российском Дальнем Востоке с 22 сентября по 2 октября этого года. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Минобороны Индии.

"Учения состоятся на территории Дальнего Востока России. С каждой из сторон примут участие по 250 военнослужащих", - добавил источник.

Ранее планировалось, что учения начнутся в августе этого года и продолжатся до начала сентября. Затем сроки учений были перенесены по согласованию сторон, напомнил источник.

Российско-индийские военные учения "Индра". Досье

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