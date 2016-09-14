"Технодинамика" намерена упрочить позиции на рынке ремонта самолетов и вертолетов в Африке

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ПРЕТОРИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) планирует упрочить свои позиции на рынке послепродажного обслуживания отечественных самолетов и вертолетов в Африке, сообщил ТАСС заместитель гендиректора холдинга по инновациям, развитию и продажам Александр Литвинов.
"В Африке холдингу в первую очередь интересен рынок послепродажного обслуживания воздушных судов отечественного производства. Здесь эксплуатируется множество самолетов и вертолетов, которые в результате некачественного обслуживания не находятся в состоянии летной годности, соответственно, есть потребность в техобслуживании и ремонте компонентов", - сказал собеседник агентства на открывшейся сегодня в ЮАР оружейной выставке Africa Aerospace & Defence - 2016.
Он пояснил, что холдинг намерен поставлять в Африку авиационные компоненты и в рамках выставки проведет с потенциальными заказчиками ряд переговоров.
Оружейная выставка в ЮАР, которая проходит с 14 по 18 сентября, является крупнейшей в Африке. По данным организаторов, в ней участвуют почти 400 компаний из 43 стран.
Холдинг "Технодинамика", созданный в 2009 году, объединяет 35 заводов и научно-исследовательских институтов, где работает более 30 тысяч человек. Холдинг специализируется на разработке, производстве и обслуживании систем и агрегатов воздушных судов, а также производит детали и агрегаты для нефтегазовой промышленности, энергетики, автомобильной отрасли и транспорта.