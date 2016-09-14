Специалисты из РФ на "Армии-2016" обсудили военно-техническое сотрудничество с 54 странами

Шойгу намерен написать Всероссийский географический диктант в этом годуОбщество 14 сентября, 13:59
McDonald's не закрывает рестораны в регионах, а передает их другому операторуЭкономика и бизнес 14 сентября, 13:54
ЛДПР откроет партийную горячую линию для информации о нарушениях на выборах 18 сентябряПолитика 14 сентября, 13:45
McDonald's сокращает 845 сотрудников в ЕкатеринбургеЭкономика и бизнес 14 сентября, 13:41
Маркин: в деле Захарченко фигурируют только 8,5 млрд рублейПроисшествия 14 сентября, 13:40
В СК не комментируют информацию об уходе МаркинаПолитика 14 сентября, 13:38
Шойгу предложил снять сериал о достопримечательностях РоссииОбщество 14 сентября, 13:36
Шойгу: Россия создаст причал на курильском острове МатуаАрмия и ОПК 14 сентября, 13:33
СМИ: Facebook и Twitter объединятся в борьбе с новостными фейкамиОбщество 14 сентября, 13:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты в ходе форума "Армия-2016" обсудили военно-техническое сотрудничество (ВТС) с представителями 54 стран, сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
"В ходе форума при участии ФСВТС России проведено более 270 переговоров по вопросам ВТС с представителями военных ведомств и промышленных компаний из 54 государств, из них 31 встреча по линии ФСВТС России", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В службе отметили, что на форуме был подписан ряд документов, в том числе генеральное соглашение о сотрудничестве между "Рособоронэкспортом" и компанией "Казахстан инжиниринг", а также соглашение между "Вертолетами России" и белорусским 558-м авиаремонтным заводом.
Военно-технический форум "Армия-2016" проходил в Подмосковье с 6 по 11 сентября. По данным ФСВТС, в мероприятии участвовали около 1,06 тысячи компаний, в том числе почти 60 иностранных. Кроме того, выставку посетили представители 80 государств, включая 35 официальных делегаций.