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Специалисты из РФ на "Армии-2016" обсудили военно-техническое сотрудничество с 54 странами

Армия и ОПК
14 сентября, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
На форуме было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве между "Рособоронэкспортом" и компанией "Казахстан инжиниринг", между "Вертолетами России" и белорусским 558-м авиаремонтным заводом
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© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты в ходе форума "Армия-2016" обсудили военно-техническое сотрудничество (ВТС) с представителями 54 стран, сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

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"В ходе форума при участии ФСВТС России проведено более 270 переговоров по вопросам ВТС с представителями военных ведомств и промышленных компаний из 54 государств, из них 31 встреча по линии ФСВТС России", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В службе отметили, что на форуме был подписан ряд документов, в том числе генеральное соглашение о сотрудничестве между "Рособоронэкспортом" и компанией "Казахстан инжиниринг", а также соглашение между "Вертолетами России" и белорусским 558-м авиаремонтным заводом.

Военно-технический форум "Армия-2016" проходил в Подмосковье с 6 по 11 сентября. По данным ФСВТС, в мероприятии участвовали около 1,06 тысячи компаний, в том числе почти 60 иностранных. Кроме того, выставку посетили представители 80 государств, включая 35 официальных делегаций.

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