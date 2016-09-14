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Бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-24 ЦВО перебазированы в Киргизию на учения ШОС

Армия и ОПК
14 сентября, 12:14 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, сентября. /ТАСС
Экипажи отработают совместную борьбу с незаконными вооруженными формированиями на полигоне Эдельвейс в прибрежной зоне озера Иссык-Куль
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Бомбардировщики Су-24 и ударные вертолеты Ми-24 перебазированы в Киргизию из Челябинской и Новосибирской областей для участия в антитеррористических учениях государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2016". Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

12 сентября Армия и ОПК
Воинский контингент РФ прибыл в Киргизию для участия в учениях ШОС "Мирная миссия-2016"

"Звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, самолеты-разведчики Су-24МР, а также ударные вертолеты Ми-24 перебазированы в Киргизскую Республику из авиабазы Шагол (Челябинская область) и Толмачево (Новосибирская область)", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в округе, экипажи отработают совместную борьбу с незаконными вооруженными формированиями на полигоне Эдельвейс в прибрежной зоне озера Иссык-Куль.

Россию на учениях представляет ротная тактическая группа дислоцированной в Южной Сибири 55-й отдельной горной бригады ЦВО, на вооружении которой состоят бронеавтомобили "Тигр". Мотострелков усилят подразделения беспилотной авиации, разведки, спецназа, радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетных войск, снайперы, огнеметчики, связисты, военные медики и другие. Общая численность российского контингента составит около 500 военнослужащих.

Активная фаза учений пройдет с 15 по 21 сентября. Воинские контингенты Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана подготовят и проведут совместную антитеррористическую операцию.

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