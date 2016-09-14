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Следующие стратегические учения российской армии пройдут на западе РФ в 2017 году

Армия и ОПК
14 сентября, 12:06 UTC+3
Основным содержанием учений такого масштаба является отработка вопросов, связанных с обеспечением безопасности на одном из стратегических направлений
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следующие стратегические командно-штабные учения пройдут в следующем году на западе России, они будут называться "Запад-2017".

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Об этом сообщил журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Стратегические командно-штабные учения у нас проводятся ежегодно, следующие будут на западе - "Запад-2017", - сказал он на брифинге, посвященном предварительным итогам маневров "Кавказ-2016".

Генерал напомнил, что основным содержанием учений такого масштаба является отработка вопросов, связанных с обеспечением безопасности на одном из стратегических направлений.

Маневры "Кавказ-2016" прошли на территории Южного военного округа с 5 по 10 сентября. В разных этапах учений приняли участие около 120 тысяч человек, однако одновременно в учениях в южных регионах России были задействованы не более 12,5 тысячи.

Стратегические учения на западе России проходили в 2013 году. Тогда в российско-белорусских маневрах "Запад-2013" участвовали более 10 тысяч военных

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