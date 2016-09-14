Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Черноморский флот России способен уничтожить неприятельский десант еще в портах его погрузки, заявил журналистам начальник Генштаба Валерий Герасимов.

"Черноморский флот должен быть способен - и он показал, что он способен, - своими средствами поразить десант в ходе выдвижения, начиная с портов погрузки", - сказал генерал.

Неприятельский десант не должен дойти до черноморского побережья Крыма, "откуда бы он ни шел", пояснил начальник Генштаба.

"Для этого у Черноморского флота сегодня есть все: средства разведки, которые обнаруживают цели на дальности до 500 км, средства поражения", - заверил Герасимов.

В частности, напомнил генерал, военные моряки располагают береговым ракетным комплексом "Бастион". "А кроме того, есть подводные лодки с ракетами "Калибр", морская авиация, стратегическая авиация с крылатыми ракетами и так далее", - добавил он.

Соотношение сил Черноморского флота России и ВМС Турции за несколько лет резко изменилось, заявил начальник Генштаба.

"Несколько лет назад боевые возможности флота резко контрастировали, в частности, с турецкими ВМС, когда говорили, что Турция едва ли не полный хозяин на Черном море. Сейчас все по-другому", - сказал он.

Сегодня, по словам генерала, Черноморский флот "оставляет хорошее впечатление".

Герасимов напомнил, что на Черное море уже прибыли подводные лодки, вооруженные ракетным комплексом "Калибр". "Сейчас их там три, прибудет еще одна, и на следующий год - еще две, будет шесть. Это бригада дизельных подводных лодок, которые соответствуют всем современным требованиям", - отметил начальник Генштаба.

Он также напомнил, что Черноморский флот России располагает малыми ракетными кораблями и фрегатами, которые также несут ракеты.