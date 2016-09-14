Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу: Россия создаст причал на курильском острове Матуа

Армия и ОПК
14 сентября, 13:33 UTC+3 МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Неизвестно, в каких целях будет использоваться такая инфраструктура - военных или гражданских
Материал из 1 страницы
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Остров Матуа на Курилах будет использоваться в транспортных целях, в частности, там будет создан причал. Об этом сообщил журналистам президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

"Нам надо будет ответить на ряд конкретных вопросов, и ответить надо будет уже в этом году. Мы предполагаем восстановить и начать довольно активно эксплуатировать этот остров в части транспортной магистрали как с севера на юг, так и с востока на запад", - сказал Шойгу на заседании медиаклуба общества.

Смотрите также
БДК "Адмирал Невельской"
Экспедиция Минобороны и РГО восстановила памятник советским воинам на острове Матуа

В частности, пояснил президент РГО, ученые должны сказать, как повлияют селевые потоки и вулканическая активность на взлетно-посадочную полосу при ее эксплуатации и расширении. По словам Шойгу, на Матуа планируется создать причальное сооружение, чтобы суда могли выгружать технику.

Неизвестно, в каких целях будет использоваться такая инфраструктура - военных или гражданских.

Также президент общества изучить экологические вопросы, включая влияние человеческой деятельности на миграцию птиц, а также выяснить, какие виды энергии можно будет использовать на Матуа.

В этом году на остров была отправлена совместная экспедиция Минобороны и РГО. Шойгу сообщал, что моряки Тихоокеанского флота должны изучить возможность создания на островах Большой Курильской гряды базы. Япония выражала озабоченность в связи с такими планами.

Остров Матуа
© Минобороны РФ/Андрей Горбань
Находится в средней части Курильской гряды. Он один из самых небольших в составе гряды: длина — около 11 км, ширина — 6,4 км. От Матуа до города Северо-Курильска на острове Парамушир — 370 км, до города Курильска на острове Итуруп — 513 км. В начале Второй мировой войны японцы превратили остров в мощную крепость в дополнение к естественным укреплениям, роль которых сыграл рельеф. 26 августа 1945 года остров освободили советские войска 1-го Дальневосточного фронта.

Смотрите также

Восточный форпост: армия России укрепляет Чукотку и Курилы
Экспедиция Минобороны РФ и РГО обнаружила на курильском острове Матуа японский самолет

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СК не комментируют информацию об уходе Маркина
2
В Кремле опровергли возможную отставку главы МВД Колокольцева в связи с делом Захарченко
3
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
4
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
5
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
6
Александер Чеферин избран президентом УЕФА
7
Шойгу: Россия создаст причал на курильском острове Матуа
Темы дня
Реклама