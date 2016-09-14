Шойгу: Россия создаст причал на курильском острове Матуа

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Остров Матуа на Курилах будет использоваться в транспортных целях, в частности, там будет создан причал. Об этом сообщил журналистам президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.
"Нам надо будет ответить на ряд конкретных вопросов, и ответить надо будет уже в этом году. Мы предполагаем восстановить и начать довольно активно эксплуатировать этот остров в части транспортной магистрали как с севера на юг, так и с востока на запад", - сказал Шойгу на заседании медиаклуба общества.
В частности, пояснил президент РГО, ученые должны сказать, как повлияют селевые потоки и вулканическая активность на взлетно-посадочную полосу при ее эксплуатации и расширении. По словам Шойгу, на Матуа планируется создать причальное сооружение, чтобы суда могли выгружать технику.
Неизвестно, в каких целях будет использоваться такая инфраструктура - военных или гражданских.
Также президент общества изучить экологические вопросы, включая влияние человеческой деятельности на миграцию птиц, а также выяснить, какие виды энергии можно будет использовать на Матуа.
В этом году на остров была отправлена совместная экспедиция Минобороны и РГО. Шойгу сообщал, что моряки Тихоокеанского флота должны изучить возможность создания на островах Большой Курильской гряды базы. Япония выражала озабоченность в связи с такими планами.