Шойгу: Россия создаст причал на курильском острове Матуа

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Остров Матуа на Курилах будет использоваться в транспортных целях, в частности, там будет создан причал. Об этом сообщил журналистам президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.

"Нам надо будет ответить на ряд конкретных вопросов, и ответить надо будет уже в этом году. Мы предполагаем восстановить и начать довольно активно эксплуатировать этот остров в части транспортной магистрали как с севера на юг, так и с востока на запад", - сказал Шойгу на заседании медиаклуба общества.

В частности, пояснил президент РГО, ученые должны сказать, как повлияют селевые потоки и вулканическая активность на взлетно-посадочную полосу при ее эксплуатации и расширении. По словам Шойгу, на Матуа планируется создать причальное сооружение, чтобы суда могли выгружать технику.

Неизвестно, в каких целях будет использоваться такая инфраструктура - военных или гражданских.

Также президент общества изучить экологические вопросы, включая влияние человеческой деятельности на миграцию птиц, а также выяснить, какие виды энергии можно будет использовать на Матуа.

В этом году на остров была отправлена совместная экспедиция Минобороны и РГО. Шойгу сообщал, что моряки Тихоокеанского флота должны изучить возможность создания на островах Большой Курильской гряды базы. Япония выражала озабоченность в связи с такими планами.

Остров Матуа © Минобороны РФ/Андрей Горбань Находится в средней части Курильской гряды. Он один из самых небольших в составе гряды: длина — около 11 км, ширина — 6,4 км. От Матуа до города Северо-Курильска на острове Парамушир — 370 км, до города Курильска на острове Итуруп — 513 км. В начале Второй мировой войны японцы превратили остров в мощную крепость в дополнение к естественным укреплениям, роль которых сыграл рельеф. 26 августа 1945 года остров освободили советские войска 1-го Дальневосточного фронта.