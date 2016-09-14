Моряки из РФ и КНР провели тренировку по уничтожению незаконных вооруженных формирований

ЧЖАНЬЦЗЯН /Китай/, 14 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Совместная тренировка по блокированию и уничтожению НВФ (незаконных вооруженных формирований) прошла на полигоне морской пехоты ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках учения "Морское взаимодействие-2016". Об этом сообщил в среду журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"В ходе учения военнослужащие морской пехоты России и Китая при поддержке бронетехники освободили опорный пункт, захваченный условными террористами. Эпизод отрабатывался на полигоне. В мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше 120 военнослужащих и около десяти единиц бронетехники", - сказал он.

"Все поставленные задачи были успешно выполнены, командование отметило слаженность действий морских пехотинцев двух стран", - добавил Владимир Матвеев.

Для участия в учении "Морское взаимодействие-2016" в КНР прибыл отряд Тихоокеанского флота в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большого десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенг". Командир отряда - командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр-адмирал Вадим Кулить.

Активная фаза маневров состоится 15-19 сентября. В акватории Южно-Китайского моря стороны отработают совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна. Во время учений планируется также нанести совместные ракетно-артиллерийские удары по морским целям. На заключительном этапе запланирована отработка эпизода по совместной высадке морского и воздушного десантов на необорудованное побережье провинции Гуандун.