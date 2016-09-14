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Более 10 кораблей и судов Балтийского флота вышли в море на учения под Калининградом

Армия и ОПК
14 сентября, 18:32 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев
К учению привлечены корветы, десантные корабли, малые противолодочные и малые ракетные корабли, ракетные катера, тральщики
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© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Более 10 кораблей и судов обеспечения Балтийского флота вышли сегодня вышли в море для участия в учениях, которые завершатся в пятницу высадкой морского десанта на побережье Балтики. Об этом сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

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"К учению в Балтийском море привлечены корветы, десантные корабли, малые противолодочные и малые ракетные корабли, ракетные катера, тральщики, в общей сложности более десяти единиц надводных кораблей и судов обеспечения флота", - сказал он.

Как пояснил представитель флота, на морских полигонах боевой подготовки флота им предстоит выполнить артиллерийские и торпедные стрельбы по морским, воздушным и береговым целям. Тральщики и малые противолодочные корабли займутся охраной и обороной водного района. В учениях также задействована морская противолодочная авиация флота.

"Апогеем учений станет высадка морского десанта на необорудованное побережье на территорию полигона Хмелевка в Калининградской области, которая запланирована на пятницу, 16 сентября", - отметил Мартов. По его словам, морпехи из 336-й гвардейской бригады при огневой поддержке корабельной ударной группы, а также штурмовой и истребительной авиации флота высадятся на плавающей бронетехнике с кораблей, чтобы прорвать противодесантную оборону условного противника с моря и захватить плацдарм для развития наступления.

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