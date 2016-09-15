СМИ: российская бронетехника получит новые сверхмощные двигатели

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Боевые машины "Бумеранг" и "Курганец-25" получат уникальные четырехтактные турбодизели ЯМЗ-780, которые смогут увеличить мощность техники вдвое. Об этом в интервью газете "Известия", опубликованном на сайте издания, рассказал главный конструктор Курганского машиностроительного завода Сергей Абдулов.

"Двигатель уже установлен на "Курганец-25" и проходит испытания в составе машины. Ранее мы провели полный цикл испытаний ЯМЗ-780 на стенде, где изделие показало прекрасные результаты", - сказал Абулов. При этом точные сроки окончания работ он не назвал.

Изделие было разработано и выпущено Ярославским моторным заводом, пишет издание. Отмечается, что турбодизели ЯМЗ-780 мощностью 750 лошадиных сил могут быть заменены в случае необходимости за считанные минуты.

В настоящее время, уточняет газета, на российских боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-3 установлены атмосферные дизели УТД20С1 и УТД29 мощностью 300 и 500 лошадиных сил соответственно.