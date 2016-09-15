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Контракт на серийное производство Т-50 на КнААЗе планируется заключить до конца 2017 г.

Армия и ОПК
15 сентября, 6:22 UTC+3 КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сейчас он проходит испытания, которые, как ожидается, завершатся в 2016-м
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Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Т-50 (ПАК ФА)

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Т-50 (ПАК ФА)

© Владимир Смирнов/ТАСС

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Контракт на серийное производство Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) пятого поколения Т-50 на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе (КнААЗ) планируется заключить до конца 2017 года. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

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© Агентство "Военинформ" МО РФ

Стальные крылья армии России

"Прорабатывается вопрос о заключении в конце следующего года контракта на изготовление первой партии серийных образцов Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации Т-50 для Министерства обороны Российской Федерации", - сказал Шпорт, выступая на церемонии открытия нового цеха обработки алюминиевых сплавов (механообрабатывающее производство) на КнААЗе.

ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сейчас он проходит испытания, которые, как ожидается, завершатся в 2016 году. Ранее главком ВКС России Виктор Бондарев сообщал, что серийное производство Т-50 начнется в 2017 году. В том же году, по его словам, он поступит на вооружение ВКС России.

КнААЗ - филиал компании "Сухой", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, выпускает истребители Су-35С, Су-30, на его площадях собирают самолет Sukhoi Superjet 100.

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