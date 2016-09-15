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Комсомольский авиазавод поставит Минобороны в этом году десять Су-35С

Армия и ОПК
15 сентября, 6:15 UTC+3 КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Губернатор Хабаровского края также сообщил, что до конца года Китай получит четыре истребителя Су-35 из 24, прописанных в контракте
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Самолет Су-35С

Самолет Су-35С

© Марина Лысцева/ТАСС

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Юрия Гагарина до конца 2016 года планирует поставить Минобороны РФ десять самолетов Су-35С из 50 по контракту до 2020 года. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

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"Отрадно, что предприятие постоянно наращивает обороты. В 2016 году начаты работы по исполнению контракта на строительство 50 самолетов Су-35С для Министерства обороны Российской Федерации. Срок выполнения контракта - 2020 год. План поставки на этот год составляет десять самолетов", - сказал Шпорт, выступая на церемонии открытия нового цеха обработки алюминиевых сплавов (механообрабатывающее производство) на КнААЗе.

Су-35С - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, разработан в ОКБ Сухого. В 2009 "Сухой" заключил соглашение с Министерством обороны на поставку 48 истребителей Су-35С к концу 2015 года, в декабре 2015 года подписан второй контракт на поставку 50 единиц до 2020 года в ВКС РФ.

Поставки в Китай

КнААЗ до конца 2016 года поставит Китаю четыре истребителя Су-35 из 24, прописанных в контракте.

"За период с 2016-го по 2018 год предусматривается изготовление и отгрузка 24 самолетов Су-35 для КНР. В 2016 году планируется поставить четыре самолета в Китай", - сказал Шпорт, выступая на церемонии открытия нового цеха обработки алюминиевых сплавов (механообрабатывающее производство) на КнААЗе.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2015 года был подписан договор на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 в Китай, его стоимость оценивалась в сумму более $2 млрд. При этом в марте глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявлял, что поставки начнутся "не в этом году".

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тысячи км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

КнААЗ - филиал компании "Сухой", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, выпускает истребители Су-35С, Су-35, Су-30, работает над перспективными авиакомплексом фронтовой авиации Т-50, на его площадях собирают самолет Sukhoi Superjet 100.

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