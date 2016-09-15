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В учениях ШОС в Киргизии принимают участие две тыс. военнослужащих

Армия и ОПК
15 сентября, 8:50 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
В "Мирной миссии-2016" задействовано также около 300 единиц военной техники, в том числе 40 самолетов боевой авиации, которая призвана "обеспечить прикрытие действий наземных войск"
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БИШКЕК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Около 2 тысяч военнослужащих принимают участие в совместных антитеррористических учениях стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2016", которые начались в Киргизии. Об этом заявил руководитель командно-штабных учений полковник Руслан Мукамбетов.

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"Проведение подобных учений продиктовано реалиями современности. Они уже не раз доказали свою актуальность и значимость на фоне складывающейся международной обстановки. Как, в частности, в регионе ответственности ШОС, так и в мире целом", - заявил он. Подобные маневры проводятся в четвертый раз в истории ШОС и впервые - на территории Киргизии.

"Уверен, что все вместе мы приложим максимум усилий для достижения поставленных целей учений. Помимо своего прямого предназначения - борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом - они также способствуют более тесному военному сотрудничеству вооруженных сил наших государств", - отметил Мукамбетов. При этом он добавил, что на этот раз в "Мирной миссии-2016" задействовано также около 300 единиц военной техники, в том числе 40 самолетов боевой авиации, которая призвана "обеспечить прикрытие действий наземных войск".

Учения "Мирная миссия-2016", которые продлятся до 21 сентября, проходят на расположенном в горной местности Иссык-Кульской области Киргизии полигоне "Эдельвейс". В них принимают участие подразделения из Казахстана, Киргизии, Китая, России и Таджикистана. "В своих выступлениях руководители воинских контингентов вооруженных сил государств-участников ШОС, поблагодарив киргизских военнослужащих за теплый прием и гостеприимство, единодушно отметили, что киргизской стороной была проделана огромная работа по организации и проведению учений. И теперь дело чести каждого военнослужащего провести их на высоком организационном и качественном уровне", - говорится в распространенном сегодня сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии.

В состав ШОС входят Казахстан, Киргизия. Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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