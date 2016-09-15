Су-34 отбомбились по объектам условного противника под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Более 20 экипажей оперативно-тактической авиации Западного военного округа атаковали укрепления и командные пункты условного противника на полигоне Погоново в Воронежской области. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Игорь Мугинов.

"В ходе выполнения задач летчики современных фронтовых бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ совершили взлет с военного аэродрома в города Бутурлиновка (Воронежская область) и поразили наземные цели, которые имитировали укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника. Авиационное поражение проходило в составе звеньев с использованием фугасных авиационных бомб ФАБ-250 и ФАБ-500", - сказал Мугинов.

По его словам, в рамках плановых занятий летчики двух авиационных соединений совершили более 50 взлетов и посадок как днем, так и ночью. Кроме того, пилоты отрабатывали уклонение от средств противовоздушной обороны "противника", в роли которых выступили расчеты зенитных ракетных систем С-300 "Фаворит".