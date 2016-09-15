Су-34 отбомбились по объектам условного противника под Воронежем

Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по объему перевалки наливных грузовТЭК 15 сентября, 11:40
Фестиваль "Берегиня-2016" проведет киномарафон в Архангельской областиНовости партнеров 15 сентября, 11:38
Движение транспорта открылось по реконструированному участку Калужского шоссеМосква 15 сентября, 11:31
ПГК реализовала новый сервис по доставке грузов на Дальний ВостокТранспорт 15 сентября, 11:17
ФК "Урал" разместил предвыборные баннеры в поддержку своего "кандидата"Новости Урала 15 сентября, 11:15
Доступ в парк "Зарядье" в Москве будет круглосуточным и свободнымМосква 15 сентября, 11:14
Тепличный комплекс на 9 га планируют построить в Арктике за пять летНовости Урала 15 сентября, 11:13
Настоящий полковник. Что можно купить на деньги, приписываемые ЗахарченкоПроисшествия 15 сентября, 11:06
Крейсер "Маршал Устинов" в конце октября начнет испытания в море после ремонтаАрмия и ОПК 15 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОРОНЕЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Более 20 экипажей оперативно-тактической авиации Западного военного округа атаковали укрепления и командные пункты условного противника на полигоне Погоново в Воронежской области. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Игорь Мугинов.
"В ходе выполнения задач летчики современных фронтовых бомбардировщиков Су-34 под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ совершили взлет с военного аэродрома в города Бутурлиновка (Воронежская область) и поразили наземные цели, которые имитировали укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника. Авиационное поражение проходило в составе звеньев с использованием фугасных авиационных бомб ФАБ-250 и ФАБ-500", - сказал Мугинов.
По его словам, в рамках плановых занятий летчики двух авиационных соединений совершили более 50 взлетов и посадок как днем, так и ночью. Кроме того, пилоты отрабатывали уклонение от средств противовоздушной обороны "противника", в роли которых выступили расчеты зенитных ракетных систем С-300 "Фаворит".