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Крейсер "Маршал Устинов" в конце октября начнет испытания в море после ремонта

Армия и ОПК
15 сентября, 11:06 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК /Корр. ТАСС, Владимир Ануфриев
Работы на корабле вступают в завершающую фазу программы швартовных испытаний у причала
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"

Ракетный крейсер "Маршал Устинов"

© AP Photo

АРХАНГЕЛЬСК, 15 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Ануфриев/. Ракетный крейсер Северного флота (СФ) "Маршал Устинов", проходящий ремонт и модернизацию на оборонной судоверфи "Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске, в конце октября приступит к ходовым испытаниям в море. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе завода по итогам инспекции на корабле, проведенной командующим СФ вице-адмиралом Николаем Евменовым.

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© ИТАР-ТАСС/Лев Федосеев

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"В конце октября крейсер должен выйти на испытания в море, это закреплено в итоговом протоколе инспекции", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что работы на корабле вступают в завершающую фазу программы швартовных испытаний у причала. "До конца года "Маршал Устинов" должен покинуть северодвинскую верфь и перейти в основной пункт базирования (как и предусмотрено контрактом - прим. ТАСС", - уточнили в пресс-службе.

По данным "Звездочки", программа швартовных испытаний крейсера была начата в апреле этого года, на текущий момент она выполнена более чем наполовину, но отстает от графика. "Основными проблемами остаются настройка системы управления главными двигателями, ремонт холодильных машин и пуско- наладочные работы по комплексу управления электроэнергетической системы корабля, - пояснили на предприятии. - Задержки объясняются тем, что "Звездочка", специализирующаяся на ремонте и модернизации подводных лодок, впервые сталкивается с таким объемом новой для себя работы по надводным кораблям крейсерского класса. Слабо готовыми к этому оказались и контрагентские организации".

"Маршал Устинов" прибыл к причалу "Звездочки" в июне 2011 года для проведения планового ремонта. В ноябре 2012 года крейсер был поднят из воды и поставлен на стапельное основание. В доке были проведены работы по ремонту различных систем, окраске наружного корпуса и цистерн. В июне 2013 года крейсер был спущен на воду и работы по модернизации продолжили на плаву.

Крейсер "Маршал Устинов" был заложен на Николаевском судостроительном заводе в 1978 году. В боевой состав СФ принят в сентябре 1986 года. В 1994-97 годах прошел модернизацию в Санкт-Петербургском АО "Северная верфь".

По данным из открытых источников, "Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант". Водоизмещение - 11 тыс. 380 тонн, длина - 186 м, ширина - 20,8 м, скорость - до 34 узлов (около 63 км/час), дальность плавания - около 8 тыс. миль, экипаж - 510 человек. Основное вооружение - 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет П-500 "Базальт", способных нести ядерные боеголовки. В составе ВМФ России находятся три таких ракетных крейсера: "Москва" - на Черноморском флоте, "Варяг" - на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" - на СФ.

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