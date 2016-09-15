"Вертолеты России" проведут переговоры о ремонте Ми-24/35 ВВС Зимбабве

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках выставки Africa Aerospace and Defenсe-2016 проведет переговоры по вопросам ремонта вертолетов Ми-24/35 для военно-воздушных сил (ВВС) Зимбабве. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

"Холдинг проведет переговоры по вопросам организации ремонта вертолетов типа Ми-24/35, стоящих на вооружении ВВС Зимбабве", - сказал Чечиков.

В частности, по его словам, планируется расширить возможности применения Ми-24/35 в ночное время суток и в различных метеорологических условиях и установить на вертолеты комплексы обороны, современной авионики и вооружения и иные доработки.

Ми-24/35 - российский ударный вертолет, серийный выпуск которого начался в 1971 году. Вертолет имеет множество модификаций, использовался в годы Афганской войны, во время боевых действий в Чечне, а также во многих локальных конфликтах. Ми-24/35 предназначен для уничтожения бронетехники и огневой поддержки войск, высадки десанта, а также перевозки грузов и эвакуации раненых.