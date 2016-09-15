Минобороны РФ будет вести онлайн-трансляцию обстановки в Алеппо

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Минобороны России будет вести на своем сайте онлайн-трансляцию обстановки в сирийском Алеппо как с наземных камер, так и с беспилотника. Об этом сообщил журналистам официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

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"В целях обеспечения прозрачности выполнения сторонами режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики с 15 сентября 2016 года на официальном сайте Минобороны России организована онлайн-трансляция обстановки в городе Алеппо с камер видеонаблюдения", - сказал Конашенков.

"Интернет-трансляция ведется с двух камер на земле: в районах Эль-Халидия и Тель-Джобекжа. Также впервые организована открытая онлайн-трансляция в режиме реального времени обстановки в восточных районах Алеппо с беспилотного летательного аппарата", - уточнил генерал.

Он подчеркнул, что в будущем количество пунктов такого мониторинга на территории Сирии будет увеличено.

48-часовой режим перемирия вступил в силу на всей территории Сирии в 19:00 мск 12 сентября в соответствии с договоренностями, которых достигли глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри 10 сентября в Женеве. Главы внешнеполитических ведомств также согласовали создание специального российско-американского центра для размежевания оппозиции и террористических группировок, координацию ударов ВКС РФ и ВВС США по экстремистам и обеспечение гуманитарного доступа в Алеппо.

В Минобороны РФ накануне заявили, что российская сторона выступила за продление еще на 48 часов режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии.