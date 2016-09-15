Авиановинки форума "Армия-2016"

В рамках прошедшего Международного военно-технического форума "Армия-2016" на подмосковном аэродроме Кубинка и в парке "Патриот" была развернута экспозиция Воздушно-космических сил (ВКС) России, в составе которой находились практически все типы боевых самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении ВКС РФ.

Программа авиационного кластера не была ограничена выступлениями авиационных групп высшего пилотажа и полетами самых современных российских летательных аппаратов. В ходе проведения форума предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ представили несколько новинок в области авиационной техники.

О конвертируемом самолете-заправщике Ил-78МК-90, новой "начинке" для истребителя МиГ-35 и экспортной версии Су-30СМ — в материале ТАСС.

Конвертируемый самолет-заправщик Ил-78МК-90

Развернуть Ил-78 © Вадим Савицкий/Минобороны России Ил-78 © Вадим Савицкий/Минобороны России

АО "ОАК — Транспортные самолеты" (ОАК-ТС, входит в структуру ОАК) ведет разработку конвертируемого самолета-заправщика Ил-78МК-90. Данную информацию на форуме "Армия-2016" распространила пресс-служба ОАК-ТС.

Ил-78МК-90 предназначен для заправки топливом в полете самолетов стратегической и фронтовой авиации, а также перевозки и десантирования грузов, техники и личного состава. На самолете установлены три агрегата заправки УПАЗ-1 производительностью более 2000 л/мин. каждый. Самолет также может быть использован для транспортировки и раздачи топлива на земле Пресс-служба ОАК-ТС

Ил-78МК-90 является развитием самолета-заправщика Ил-78 (Midas, по классификации НАТО). Новый летательный аппарат будет оснащен четырьмя двигателями ПС-90А-76 с максимальной взлетной тягой 16 000 кгс, отвечающими требованиям Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) по уровням шума и эмиссии вредных веществ.

Развернуть Ил-76МД-90А, оснащенный двигателями ПС-90А-76 © ВТС-ТАСС Ил-76МД-90А, оснащенный двигателями ПС-90А-76 © ВТС-ТАСС

Установка новых ПС-90А-76 позволяет увеличить дальность полета благодаря снижению удельного расхода топлива. Кроме того, Ил-78МК-90 может совершать взлет и посадку как с аэродромов с искусственным покрытием, так и с грунтовых.

В пресс-службе отметили, что для применения новейшего летательного аппарата в транспортном варианте "разработано и производится быстросъемное оборудование, позволяющее применять Ил-78МК-90 для выполнения десантирования техники и личного состава, реализации противопожарных мероприятий и решения задач по оказанию медицинской помощи".

Конвертируемый самолет-заправщик будет оснащен новым пилотажно-навигационным комплексом, в состав которого войдут цифровая система автоматического управления и комплекс связи, соответствующий требованиям ICAO по точности самолетовождения и радиообмену. Ил-78МК-90 будет оборудован крылом и шасси усиленной конструкции, что не только расширит эксплуатационные возможности, но и улучшит технико-экономические характеристики самолета.

Кабины экипажа, штурмана и рабочее место оператора дозаправки оборудованы многофункциональными индикаторами и связаны в единое информационное поле Пресс-служба ОАК-ТС

Максимальная взлетная масса Ил-78МК-90 составляет 210 тонн, максимальная полезная нагрузка — 52 тонны. Крейсерская скорость полета нового самолета — 750–800 км/ч, скорость полета при дозаправке самолетов в воздухе — 400–600 км/ч, максимальная высота полета — 12 100 м. Высота полета при дозаправке самолетов — 450–9000 м. Дальность полета конвертируемого самолета-заправщика с максимальной полезной нагрузкой — 5000 км. Длина разбега Ил-78МК-90 — 1540 м, пробега — 960 м.

Западный конкурент

Самолет Ил-78МК-90 можно назвать прямым конкурентом многоцелевого транспортного самолета-заправщика A330 MRTT (Multi Role Transport Tanker) разработки концерна Airbus Defence & Space.

Развернуть A330 MRTT © EPA/AIRBUS A330 MRTT © EPA/AIRBUS

Данный летательный аппарат создан на базе пассажирского лайнера А330-200. В конфигурации для французских ВВС он будет оснащаться авионикой производства Thales, авиадвигателями Trent 700 производства компании Rolls-Royce и комбинированной системой дозаправки в полете с помощью заправочной штанги или с применением подкрыльевого контейнера с автономным агрегатом заправки "шланг-конус" разработки Airbus.

На самолете будет обеспечена возможность комплектации разных компоновок, включая вариант для перевозки до 271 пассажира или медицинской эвакуации, в том числе с использованием французского модуля интенсивной терапии Morphe для транспортировки до десяти пациентов и 88 пассажиров.

Развернуть Ил-78 © Вадим Савицкий/Минобороны России Ил-78 © Вадим Савицкий/Минобороны России

A330 MRTT предназначен для замены самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker производства Boeing. На вооружении ВВС Франции состоят 14 самолетов данного типа, находящихся в составе соединения "Бретань" (Groupe de Ravitaillement en Vol 02.291 "Bretagne").

Первоначально Министерство обороны страны планировало приобрести 14 новейших многоцелевых транспортных самолетов-заправщиков, но в августе 2013 года программа закупки была сокращена до 12 единиц. В декабре 2015 года Франция официально оформила заказ на восемь самолетов A330-200 MRTT.

С момента выхода на рынок A330 MRTT выиграл все основные тендеры на поставку современных самолетов-заправщиков, за исключением KC-X в США, где победил американский KC-46 Pegasus разработки компании Boeing. В числе других покупателей — Австралия (семь самолетов под обозначением KC-30), Саудовская Аравия (шесть), Сингапур (шесть), Объединенные Арабские Эмираты (три в заказе), Республика Корея (четыре) и Великобритания (14 в рамках соглашения о частном финансировании лизинга).

К настоящему моменту в эксплуатации находится 27 заправщиков А330 MRTT из 49 заказанных.

Самолет доказал свою эффективность в боевых условиях в операции ВВС стран коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Ирака и Сирии.

В июле 2016 года Министерство обороны Индии прекратило проведение тендера на поставки индийским ВВС шести многоцелевых транспортных самолетов-заправщиков в рамках программы MRTT. Индийское военное ведомство систематически откладывало переговоры о стоимости шести самолетов A330 MRTT после того, как в июле 2012 года этот самолет был признан победителем тендера в борьбе с Ил-78 благодаря конкурентоспособной стоимости жизненного цикла в течение 40-летнего периода эксплуатации.

ВВС Индии приобрели шесть Ил-78 в 2004 году, но они также заинтересованы в A330, который отличается повышенной топливной эффективностью и упрощенным техобслуживанием.

Таким образом, можно с высокой долей вероятности утверждать, что новый российский конвертируемый самолет-заправщик Ил-78МК-90 создается с целью повышения конкурентоспособности отечественной авиационной техники на внешнем рынке. Новая модификация Ил-78 благодаря установке новых двигателей и бортового радиоэлектронного оборудования станет достойным соперником европейскому A330 MRTT в классе многоцелевых транспортных самолетов-заправщиков.

Новые подвесные контейнеры для истребителей МиГ

Развернуть Истребитель МиГ-35 © Сергей Бобылев/ТАСС Истребитель МиГ-35 © Сергей Бобылев/ТАСС

Новые подвесные контейнеры ОЛС-КЭ и МСП-418КЭ включены в состав бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) многоцелевых истребителей МиГ-35 и МиГ-35Д. Информацию об этом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" распространила пресс-служба РСК "МиГ" (входит в ОАК).

В состав БРЭО самолетов МиГ-35 и МиГ-35Д входит оптико-электронная система обзора нижней полусферы ОЛС-КЭ (контейнер) для обнаружения наземных целей — как по целеуказанию от прицельно-навигационного комплекса (ПрНК), так и автономно, — захвата, автосопровождения, дальнометрирования и подсвета. Также в составе БРЭО находится малогабаритная станция активных помех МСП-418КЭ в контейнерном исполнении Пресс-служба РСК "МиГ"

Согласно данным корпорации, МСП-418КЭ разработки АО "ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга" предназначается для индивидуальной защиты самолетов типа МиГ-35/35Д от существующих и перспективных наземных и воздушных средств перехвата с помощью создания преднамеренных активных помех.

Также она может быть установлена на другие самолеты семейства МиГ-29. МСП-418КЭ создана по технологии цифровой радиочастотной памяти (Digital Radio Frequency Memory, DRFM). Масса САП данного типа — 150 кг. Она может быть установлена на любую из девяти точек внешней подвески истребителей семейства МиГ-35.

Локатор для самолетов

Кроме того, самолеты оснащаются многофункциональной БРЛС "Жук-МЭ" или "Жук-АЭ" разработки АО "Корпорация «Фазотрон-НИИР»", работающей в любых погодных условиях, в свободном пространстве и на фоне поверхности, на встречных и догонных курсах, а также в условиях естественных и организованных помех.

Многорежимная радиолокационная станция "Жук-МЭ" с щелевой антенной решеткой способна одновременно сопровождать до десяти и выдавать целеуказание для обстрела четырех наиболее опасных целей.

Галерея 25 фото Галерея © Агентство "Военинформ" МО РФ Стальные крылья армии России

РЛС данного типа обнаруживает воздушную цель с эффективной поверхностью рассеивания (ЭПР) 5 кв. м на дальности 120 км.

"Жук-МЭ" способна корректировать навигационные системы самолета по наземным ориентирам, а также обеспечивать полет на малых и крайне малых высотах.

РЛС "Жук-АЭ" оснащена активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Данная станция обеспечивает одновременное сопровождение до 30 воздушных целей, выделение наиболее опасных из них и целеуказание для атаки по шести летательным аппаратам противника. "Жук-АЭ" способна обнаруживать вертолеты в режиме висения, источники постановки помех, подвижных и неподвижных наземных и надводных целей, проводить картографирование, обеспечивать полет на маловысотном режиме.

Прицел и система обнаружения ракет

Новейшие истребители оборудованы прицельно-навигационным комплексом, оптико-электронной системой переднего обзора ОЛС-УЭМ разработки АО "НПК «Системы прецизионного приборостроения»", обеспечивающей боевое применение самолета на фоне земли, моря и облаков в любых условиях. ОЛС-УЭМ состоит из нескольких блоков, в число которых входят оптико-механический блок, блок обработки информации, процессорный блок и блок управления приводами.

Система позволяет обнаружить воздушные, наземные и надводные цели в среднем инфракрасном и видимом диапазонах, а также способна осуществлять лазерный подсвет объектов. Данная ОЛС может устанавливаться на все самолеты из состава нового унифицированного семейства истребителей разработки РСК "МиГ", в состав которого входят МиГ-29М/М2, МиГ-29К/КУБ и МиГ-35/35Д.

На МиГ-35/35Д установлены нашлемная система целеуказания и индикации НСЦИ-КОС, аппаратура связи МВ-ДМВ/УКВ/КВ-диапазонов, передачи данных и кодирования.

Многоцелевые истребители этого типа оборудованы станцией непосредственной радиотехнической разведки Л-150М-02. Данная система предупреждения об облучении (СПО) была разработана АО "Центральное конструкторское бюро автоматики".

Самолеты семейства МиГ-35 оснащаются аппаратурой обнаружения атакующих ракет (ОАР, расположена в носовой части фюзеляжа, гаргроте и гондоле воздухозаборника) и лазерного облучения (ОЛО, находится на законцовках крыла), системой управления и целеуказания ракетами для поражения радиоизлучающих наземных и надводных целей, блоками выброса пассивных помех и бортовой автоматизированной системой контроля и регистрации полетной информации КАРАТ-Б-29К разработки АО "Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова".

Развернуть Истребитель МиГ-35 © ВТС-ТАСС Истребитель МиГ-35 © ВТС-ТАСС

Данная система состоит из блока сбора и обработки информации БСОИ-29К-01, защищенного бортового накопителя ЗБН-29К-01 и эксплуатационного бортового накопителя ЭБН-1КД сер. 1.

МиГ-35 и МиГ-35Д оборудованы системой видеонаблюдения и регистрации информации СВР-29М1К, созданной в ЗАО "ЭЛСИ". Она состоит из телевизионной обзорной камеры CVC-29, модуля преобразования интерфейса ICU-29, видеоконтроллера-мультиплексора VDR-29, регистратора полетной информации DR-29 и переносного накопителя информации RMM-12.

По желанию заказчика на самолете может быть дополнительно установлено бортовое оборудование иностранного производства Пресс-служба РСК "МиГ"

Вооружение

В состав номенклатуры применяемых авиационных средств поражения (АСП) истребителей МиГ-35/35Д входят управляемые ракеты класса "воздух—воздух" средней дальности семейства Р-77 (AA-12 Adder, по классификации НАТО) и малой дальности семейства Р-73 (AA-11 Archer).

Самолеты этого типа могут атаковать наземные и надводные цели с применением управляемых ракет класса "воздух—поверхность" Х-31П, Х-31ПК (AS-17 Crypton), Х-35Э, Х-35УЭ (AS-20 Kayak), Х-38МЛЭ, корректируемых бомб КАБ-500Кр (ОД), а также широкого спектра неуправляемого вооружения. Летательные аппараты оборудованы встроенной 30-миллиметровой пушкой ГШ-30-1. Максимальная масса внешней полезной нагрузки составляет 6500 кг, количество точек подвески — девять.

На самолете могут устанавливаться два подкрыльевых и один подфюзеляжный подвесные топливные баки, а также система дозаправки топливом в полете и подвесной заправочный контейнер ПАЗ-МК для дозаправки других самолетов Пресс-служба РСК "МиГ"

Предназначение

Самолеты МиГ-35 и МиГ-35Д (Fulcrum-F, по классификации НАТО) предназначены для выполнения задач по уничтожению воздушных, подвижных и неподвижных наземных и надводных целей в любых климатических и погодных условиях. Оба самолета имеют одинаковую конструкцию, набор бортового радиоэлектронного оборудования и номенклатуру авиационных средств поражения.

РСК "МиГ

Двухместный МиГ-35Д может использоваться в качестве учебно-боевого самолета для подготовки летчиков многоцелевых истребителей семейства МиГ-35. Летательные аппараты этих типов оснащены трехканальной четырехкратно резервированной цифровой комплексной системой управления, предназначенной для обеспечения характеристик устойчивости и управляемости.

Новейшие российские истребители оборудованы двумя двигателями РД-33МК разработки АО "Московское машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышева". Стендовая тяга двигателей — 2 х 9000 кгс.

Нормальная взлетная масса истребителя МиГ-35 — 19 200 кг, МиГ-35Д — 19 000 кг; максимальная взлетная — 24 500 (у обоих типов).

Максимальная скорость самолетов этого семейства на высоте — 2100 км/ч, у земли — 1400 км/ч. Практический потолок — 16 000 м. Радиус действия одноместного МиГ-35 с ракетами класса "воздух—воздух" и тремя подвесными топливными баками (ПТБ) — 1000–1400 км (в зависимости от состава вооружения и высоты полета), с ударным вооружением и тремя ПТБ — 800–1100 км. Двухместный МиГ-35Д с ракетами "воздух—воздух" и тремя ПТБ способен выполнять задачи на расстоянии 900–1300 км от места базирования, с ракетами "воздух—поверхность" и тремя ПТБ — 750–1050 км. Максимальная эксплуатационная перегрузка истребителей обоих типов — 9,0 g.

Экспортная версия истребителя Су-30СМ

Развернуть Су-30СМ © ВТС-ТАСС Су-30СМ © ВТС-ТАСС

В состав комплекса бортового радиоэлектронного оборудования многоцелевого истребителя Су-30СМЭ, являющегося экспортной версией самолета Су-30СМ (Flanker-H), включен ряд систем нового поколения. Информацию об этом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" распространила пресс-служба ПАО "Корпорация «Иркут»" (входит в ОАК).

По сравнению с предшественниками (самолетами семейства Су-30. — Прим. ТАСС) в составе комплекса бортового радиоэлектронного оборудования самолет Су-30СМЭ имеет ряд систем нового поколения. На самолет могут устанавливаться контейнеры с инфракрасной и лазерной прицельной аппаратурой для обнаружения и поражения наземных целей Пресс-служба корпорации "Иркут"

Среди новых систем, вошедших в состав БРЭО Су-30СМЭ, необходимо выделить интегрированный радиолокационный прицельный комплекс, способный обнаруживать и сопровождать до 15 воздушных целей и одновременно атаковать до четырех из них.

Также заслуживают внимания интегрированный оптико-электронный прицельно-навигационный комплекс с лазерной инерциально-навигационной системой, система нашлемного целеуказания, индикация на лобовом стекле (ИЛС), многофункциональные жидкокристаллические цветные индикаторы с возможностью микширования изображения и система спутниковой навигации, совместимая с ГЛОНАСС и NAVSTAR.

В пресс-службе корпорации "Иркут" добавили, что "расширению боевых возможностей самолета также способствует двухместная компоновка, позволяющая рационально распределить рабочую нагрузку между членами экипажа".

Первый показ

Впервые модель экспортного Су-30СМЭ была продемонстрирована на авиационном салоне Singapore Airshow 2016 в феврале текущего года.

Тогда источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что новая модификация истребителя Су-30СМ не имеет в составе БРЭО компонентов французского производства в отличие от Су-30МКИ.

Установленные на Су-30СМЭ элементы бортового оборудования, созданные российскими предприятиями, позволили расширить возможности самолета. По словам источника в ОПК, к новому истребителю уже был проявлен интерес со стороны государств Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.

В апреле 2015 года первые четыре Су-30СМ в комплектации для ВКС РФ были поставлены в Республику Казахстан. Казахская сторона планирует приобрести в России для Военно-воздушных сил страны партию многоцелевых истребителей данного типа. Предполагается, что сумма контракта составит более 10 млрд руб. Всего Казахстан может приобрести до 24 самолетов Су-30СМ.

Предназначение

Многоцелевой истребитель Су-30СМЭ способен осуществлять перехват воздушных целей, а также наносить удары по наземным и надводным целям с применением широкой номенклатуры авиационных средств поражения.

Кроме того, летательный аппарат данного типа способен выполнять задачи по противодействию системам радиоэлектронной борьбы. Су-30СМЭ способен осуществлять дальнее обнаружение и оперативное управление группой самолетов, участвующих в совместной операции.

Также двухместный истребитель данного типа может быть использован для летной и боевой подготовки пилотов благодаря дублированию систем управления полетом.

Нормальная взлетная масса Су-30СМЭ — 26 090 кг, максимальная взлетная — 34 000 кг. Максимальный запас топлива — 9300 кг, скорость у земли — 1320 км/ч, на высоте — 1,75 Маха. Практический потолок многоцелевого истребителя данного типа — 16 100 м, максимальная эксплуатационная перегрузка — 9,0 g. Максимальная дальность полета у земли — 1280 км, на высоте крейсерского полета — 3000 км, с дозаправкой в воздухе — 5600 км. Минимальная длина разбега с нормальной взлетной массой на форсажном режиме — 570 м, длина пробега с нормальным посадочным весом с использованием тормозного парашюта — 670 м.

Автор: Василий Костин, ТАСС-ДИФЕНС

Материал опубликован на ленте "Российские оборонные технологии" и в журнале "Военно-техническое сотрудничество".

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ТАСС/Минобороны России