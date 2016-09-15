ОДК до 2025 года будет выпускать по 100 самолетных и вертолетных двигателей ТВ7-117

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") планирует до 2025 года ежегодно выпускать по 100 двигателей ТВ7-117 для самолетов Ил-114, Ил-112, а также вертолетов. Об этом в четверг журналистам сообщил гендиректор корпорации Александр Артюхов.
"По нашим подсчетам, суммарный годовой выпуск всех трех позиций составит до 100 двигателей до 2025 года", - сказал он.
По его словам, окончательная поставочная цена двигателя пока не определена.