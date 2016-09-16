Замглавы Минобороны Булгаков проверит готовность ВВО к отопительному сезону

ЧИТА, 16 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков прилетел в войска Восточного военного округа с внезапной проверкой готовности военных гарнизонов округа к отопительному периоду. В настоящий момент "процент подготовки коммунальных объектов Минобороны к зиме составляет более 90%", сказал Булгаков журналистам по прибытии в Читу.

К зимнему периоду "остается подготовить менее 10% объектов военного ведомства на юге России, на территории Киргизии, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии, Армении, Молдавии и Казахстана, где отопительный период начнется в октябре 2016 года", сказал он.

Булгаков констатировал, что в конце августа по распоряжениям глав муниципальных образований и по приказам командиров гарнизонов начался отопительный период более чем в 200 военных городках на территории Мурманской области, Республики Коми, Красноярском крае и в Чукотском автономном округе. "В настоящее время запущены в эксплуатацию свыше 260 котельных, обеспечивающих потребности военных городков и других объектов", - уточнил замминистра обороны.

Он также сообщил, что с сентября текущего года в военных городках будет запущено в эксплуатацию еще 630 котельных.

Булгаков напомнил, что летом к зиме было подготовлено, в частности, более 18,1 тыс. коммунальных объектов, в том числе почти 3,5 тыс. котельных, почти 16 тыс. единиц насосного оборудования, более 11 тыс. объектов водоснабжения и водоотведения. "Подготовку к зимнему периоду эксплуатации объектов военных городков Минобороны планирует завершить до начала отопительного периода в каждом регионе", - заявил замглавы Минобороны.

Кроме того, как сообщил замминистра обороны, в ходе пребывания в Восточном военном округе он оценит победителей Всеармейского смотра-конкурса на лучшее войсковое хозяйство воинской части. В ближайшую неделю с такой же целью Булгаков проверит войска Южного, Западного и Центрального военных округов, Северного флота.