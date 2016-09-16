Тренировки дежурных смен и подразделений антитеррора прошли в ВВО

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Внезапные тренировки дежурных смен и подразделений антитеррора прошли в соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в Амурской и Еврейской автономной областях и Хабаровском крае. В них участвовали около одной тысячи военных, сообщил в пятницу ТАСС врио начальника пресс-службы ВВО подполковник Вадим Астафьев.

"В ходе тренировок отработаны вопросы обнаружения муляжа взрывного устройства вблизи пропускных пунктов и военных объектов, пресечение попыток незаконного проникновения на территорию воинских частей, а также отражение атак условных террористов на военные объекты с целью захвата заложников. Оценивались бдительность, время реагирования и действия по различным сценариям развития ситуаций при взаимодействии с другими силовыми структурами", - сказал Астафьев.

Он уточнил, что тренировки проводились во взаимодействии с военной полицией, региональными управлениями МВД и ФСБ, а также администрациями пунктов дислокаций воинских частей. Применялись холостые боеприпасы и различная имитация взрывных устройств.