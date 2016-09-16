Российские и китайские моряки в рамках учений выполнили поисково-спасательные действия

ЧЖАНЬЦЗЯН /Китай/, 16 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках военно-морского учения "Морское взаимодействие-2016" отработали эпизоды поисково-спасательных действий. Об этом заявил в пятницу журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"В первой половине дня отрядами боевых кораблей ВМФ России и ВМС НОАК были выполнены совместные задачи по организации поисково-спасательного обеспечения (ПСО) в море", - сказал он. "Отряды боевых кораблей отработали элементы поиска и спасения условно терпящего бедствие буксира "Алатау" из состава отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота. После подачи сигнала бедствия китайский корабль отправился на помощь в район условно аварийного судна", - добавил Владимир Матвеев.

По его словам, с кораблей российской и китайской сторон, в рамках этого эпизода, поднимались вертолеты палубной авиации, которые по единому плану выполняли задачи поиска и спасения людей. "Одновременно на катерах к судам, условно терпящим бедствие, были направлены аварийно-спасательные группы для оказания помощи и организации борьбы за живучесть", - пояснил капитан 2 ранга. "После выполнения задач отработки элементов борьбы за живучесть корабля была выполнена задача буксировки условно аварийного судна", - резюмировал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Для участия в учениях в КНР прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенга". Командир отряда - командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр-адмирал Вадим Кулить.

По информации штаба объединенного руководства учениями, в мероприятии примут участие две подводные лодки, до 20 надводных кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, свыше 250 морских пехотинцев, 12 бронетранспортеров и броневых амфибий.

Первое "Морское взаимодействие" прошло с 22 по 27 апреля 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао (восточная провинция Шаньдун), в учениях участвовало 25 кораблей и подводных лодок, 13 самолетов, девять вертолетов и два отряда спецназа.