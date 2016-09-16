Военные в 2016 году перевыполнили план по очистке Арктики на 30%

ЧИТА, 16 сентября. /ТАСС/. Минобороны России почти на 30% перевыполнило план на 2016 год по очистке островов Арктики от металлолома. Об этом сообщил в пятницу журналистам замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

"На сегодняшний день взводами экологической очистки собрано и подготовлено к вывозу около 5,8 тыс. тонн металлического лома, что составляет порядка 130% от плана его сбора на 2016 год", - сказал он.

Булгаков напомнил, что в этом году около 200 военных собирают мусор на архипелаге Новая Земля, островах Котельный и Врангеля, а также в Красноярском крае, работы продлятся до конца сентября. Полностью очистить Арктику от металлолома планируется до 2020 года.

Собранный мусор вывозится с островов силами Северного и Тихоокеанского флотов, а также зафрактованными судами, осуществляющими северный завоз. Бочки для более удобной и эффективной транспортировки перерабатываются с использованием гидравлических прессов.

В 2015 году в арктической зоне было очищено от мусора более 78 га земли, собрано 4,3 тыс. тонн металлолома, вывезено 1,8 тыс. тонн, подготовлено к вывозу 2,5 тыс. тонн.

Северный завоз

План завоза материальных средств для воинских частей, дислоцированных в Арктической зоне, в районах Сибири и Дальнего Востока, выполнен на 92%, сообщил Булгаков.

"Воинские части и гарнизоны, дислоцированные в Арктической зоне, в районах Сибири и Дальнего Востока, будут полностью обеспечены необходимым продовольствием, вещевым и медицинским имуществом, горючим, твердым и жидким топливом в ближайшую неделю, то есть раньше запланированного срока. В настоящее время в пути к пунктам назначения находятся менее 10% общего объема грузов, спланированных к доставке", - сказал он.

По его словам, всего в навигацию 2016 года в отдаленные воинские гарнизоны Сибири и Крайнего Севера уже доставлено около 100 тыс. тонн различных материальных средств для более чем 150 пунктов (маяков, островов, частей и гарнизонов), на территории которых проживают свыше 20 тыс. военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала, работающего на объектах Минобороны.

Как отметил Булгаков, в тех пунктах, куда уже были доставлены материальные средства, выборочно проверяются полнота и качество завезенных материалов и готовность всех объектов инфраструктуры к зиме. "По предварительным докладам, обеспеченность самых отдаленных маяков и островных гарнизонов в Арктике позволит им успешно выполнить все поставленные задачи", - заявил замминистра.