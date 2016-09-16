Экипажи Ил-38Н будут круглосуточно искать субмарины условного противника на Камчатке

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Противолодочные самолеты Ил-38Н начали тренировки по круглосуточному патрулированию на Камчатке. Об этом журналистам сообщил пресс-службы Восточного военного округа Владимир Матвеев.

"В Елизовской авиабазе камчатской группировки начались круглосуточные полеты самолетов Ил-38 в заданных районах патрулирования. Экипажи модернизированных самолетов Ил-38Н будут проводить днем и ночью тренировки по поиску в районе Авачинского залива подводных лодок условного противника при помощи гидроакустического оборудования самолета", - сказал Матвеев.

По его словам, в ходе тренировок экипажи противолодочных самолетов выполнят вылеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе - восемь часов, несколько экипажей будут сменять друг друга.

"Летчики будут отрабатывать навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации. Для повышения эффективности выполнения этих задач будет организовано взаимодействие летчиков с кораблями охраны водного района", - добавил Матвеев.