"Технодинамика" будет бороться с контрафктом авиационных запчастей в Африке

ПРЕТОРИЯ, 16 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в состав Госкорпорации Ростех) проработает вопрос поставки легальных комплектующих для самолетов, эксплуатирующихся в странах Африки. Об этом на выставке Africa Aerospace and Defense - 2016 сообщил ТАСС заместитель генерального директора "Технодинамики" по инновациям, развитию и продажам Александр Литвинов.

"Из-за дефицита поставок легальных комплектующих на африканском рынке сложилась традиция использования контрафактных запасных частей для ремонта самолетов и вертолетов отечественного производства. Такие комплектующие нередко не соответствуют требованиям по надежности и качеству, что приводит к высокому числу аварий и снижает надежность авиатехники. Эту ситуацию можно изменить при помощи системного подхода, который возможно выстроить только совместно с эксплуатантами", - сообщил Литвинов.

По его словам, данные работы будут вестись совместно с властями стран, которые являются потенциальными заказчиками "Технодинамики". Предполагается, что холдинг Ростеха как комплексный поставщик сможет консолидировать заказы и полностью покрыть необходимость в комплектующих, а также в техобслуживании и ремонте отечественных ВС в Африке.

"Технодинамика" специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика.

Оружейная выставка в ЮАР, которая проходит с 14 по 18 сентября, является крупнейшей в Африке. По данным организаторов, в ней участвуют почти 400 компаний из 43 стран.