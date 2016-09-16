Памятник создателю ракетной системы С-300В открыли в главном офисе "Алмаз-Антея"

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Памятник академику Вениамину Ефремову, создавшему зенитную ракетную систему С-300В, был открыт в главном офисе концерна "Алмаз- Антей" в Москве, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"В мероприятии приняли участия более 120 гостей, среди которых руководство и сотрудники АО "Концерн ВКО "Алмаз- Антей", ПАО "НПО "Алмаз", представители Минобороны РФ, ветераны и близкие родственники академика", - уточнили в концерне.

В пресс-службе напомнили, что Ефремов стоял у истоков научно-технической школы создания мобильных зенитных ракетных комплексов.

"Он воплотил в жизнь идеи разработки зенитных ракетных комплексов ближнего боя "Оса", "Тор", средней дальности "Круг", многоканальных зенитных ракетных систем С-300В и их модификаций, предназначенных для борьбы с аэродинамическими средствами воздушного нападения, системами высокоточного оружия, оперативно-тактическими и тактическими баллистическими ракетами", - уточнили в "Алмаз-Антее".

С-300В - серия зенитных ракетных систем для сухопутных войск. С-300В в полном составе приняли на вооружение в 1988 году, она стала первой мобильной системой, способной защищать как от ракет, так и от самолетов.

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