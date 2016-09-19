Топ-10 выдающихся российских конструкторов стрелкового оружия

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Ежегодно 19 сентября в России отмечается праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, создателей отечественного оружия.
День оружейника был установлен указом президента РФ от 3 декабря 2011 года. Праздник появился благодаря создателю легендарного автомата АК-47 Михаилу Калашникову во время беседы с Владимиром Путиным в ходе экскурсии по оборонным предприятиям Ижевска в 2010 году.
В качестве даты праздника выбрали 19 сентября — день, когда православная церковь чтит архангела Михаила, покровителя небесного воинства.
ТАСС собрал топ-10 выдающихся российских и советских конструкторов стрелкового оружия.