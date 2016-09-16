Реактивная система залпового огня "Ураган-1М" начала поступать в войска

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ТУЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган-1М" начала поступать в Вооруженные силы России, но пока таких систем мало. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель министра обороны Юрий Борисов.
"Ураган-1М" уже поступает в войска, но пока в недостаточном количестве", - сказал он.
По его словам, на данный момент существуют некоторые проблемы у предприятий, которые выступают в качестве подрядчиков выпускающего "Ураганы" холдинга "Сплав".
"Их состояние разное, сегодня мы обсуждали с руководством "Сплава" проблемы кооперации и пути их решения, после которого станет возможной поставка этих РСЗО в необходимом для нас объеме", - отметил Борисов.