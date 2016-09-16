Предварительные испытания морского "Панциря" завершены

ТУЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Предварительные испытания зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М" завершились успешно, государственные планируется начать до конца года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Мы провели предварительные испытания морского "Панциря", показавшие положительные результаты, и сейчас мы находимся на пороге госиспытаний - надеемся начать их до конца этого года", - сказал он.

Замминистра отметил, что новый комплекс будет устанавливаться на самые разные корабли, от "малых ракетных корветов до больших сторожевых кораблей".

Ранее сообщалось, что в конце 2016 года планируется начать испытания морского "Панциря" на корабле.

Как ожидается, "Панцирь-М" в перспективе должен заменить комплекс "Кортик".