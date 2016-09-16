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Военные и промышленники обсудят оборонный заказ в Ярославской области

Армия и ОПК
16 сентября, 17:12 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 16, сентября. /ТАСС
Совещание пройдет в первом квартале 2017 года
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Представители Минобороны РФ и руководство оборонных предприятий Ярославской области в первом квартале следующего года обсудят выполнение гособоронзаказа и дополнительные заказы. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

С инициативой провести такое совещание выступил врио губернатора региона Дмитрий Миронов.

"Я изучил Ваши предложения, посмотрел, на что способны предприятия Ярославской области. Думаю, что в первом квартале следующего года мы сможем провести здесь заседание совместной рабочей комиссии по выполнению и дополнительным заказам по государственному оборонному заказу", - сказал Шойгу на встрече с Мироновым в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны.

Министр отметил, что в регионе находится много предприятий, которые занимаются выполнением гособоронзаказа. "К счастью, занимаются добросовестно. Заказы мы получаем своевременно, хорошего качества. И, естественно, мы бы хотели посмотреть все возможности региона по увеличению здесь и самого промышленного производства и по наращиванию выпуска отдельных видов продукции, которая должна поступить в 2017-2018 годах на вооружение нашей армии. Возможности такие есть", - добавил Шойгу.

Миронов выразил уверенность, что визит министра будет содействовать "дальнейшему взаимодействию" региона с военным ведомством.

В Ярославской области расположены 12 оборонных предприятий, 11 из которых являются стратегическими. Предприятия, где работают в общей сложности более 20 тысяч человек, занимаются производством двигателей для авиации, судостроением, выпуском оптических приборов и радиоэлектроники. Сейчас власти региона реализуют комплекс мер, направленных на поддержку и развитие "оборонки". В частности, субсидируется модернизация производства, оказывается содействие созданию предприятий в рамках импортозамещения, система профессионального образования адаптируется под потребности заводов.

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