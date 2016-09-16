Шойгу призвал заключать с предприятиями ОПК контракты полного жизненного цикла

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о необходимости заключать с предприятиями ОПК, имеющими мощный производственный и кадровый потенциал, контракты полного жизненного цикла.
"Необходимо заключать контракты полного жизненного цикла. Это выгодно как армии, так и предприятиям. Особенно это актуально при производстве сложнейших систем вооружения", - сказал он в пятницу по итогам работы на Ярославском радиозаводе.
Такой подход, подчеркнул министр, "выгоден предприятиям, которые имеют прекрасную производственную базу и кадры".
Шойгу заслушал доклад руководства предприятия об итогах выполнения гособоронзаказа, лично ознакомился с производственной базой на заводе, на котором производится, в частности, аппаратура для бортовых ретрансляторов, устанавливаемых на космические аппараты, широкий спектр средств связи для силовых структур и другое.
Генеральный директор завода Сергей Якушев доложил главе Минобороны, что "весь гособоронзаказ выполняется в срок и с очень хорошим качеством".