Шойгу призвал заключать с предприятиями ОПК контракты полного жизненного цикла

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о необходимости заключать с предприятиями ОПК, имеющими мощный производственный и кадровый потенциал, контракты полного жизненного цикла.

"Необходимо заключать контракты полного жизненного цикла. Это выгодно как армии, так и предприятиям. Особенно это актуально при производстве сложнейших систем вооружения", - сказал он в пятницу по итогам работы на Ярославском радиозаводе.

Такой подход, подчеркнул министр, "выгоден предприятиям, которые имеют прекрасную производственную базу и кадры".

Шойгу заслушал доклад руководства предприятия об итогах выполнения гособоронзаказа, лично ознакомился с производственной базой на заводе, на котором производится, в частности, аппаратура для бортовых ретрансляторов, устанавливаемых на космические аппараты, широкий спектр средств связи для силовых структур и другое.

Генеральный директор завода Сергей Якушев доложил главе Минобороны, что "весь гособоронзаказ выполняется в срок и с очень хорошим качеством".