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Булгаков: гарнизоны Центрального и Восточного военных округов к зиме полностью готовы

Армия и ОПК
16 сентября, 22:18 UTC+3 ЮРГА область/ 16, сентября. /ТАСС
В ходе рабочей поездки комиссией Минобороны были оценены военные городки, выдвинутые командованием военных округов и флотов на Всеармейский конкурс "Лучший военный городок в Вооруженных силах"
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ЮРГА, /Кемеровская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Воинские части и гарнизоны, дислоцированные на территории Центрального и Восточного военных округов, к отопительному периоду 2016 - 2017 годов, полностью готовы. Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал Армии Дмитрий Булгаков по итогам рабочей поездки в войска двух военных округов.

"Мною полностью проверены гарнизоны в Чите, Домне, Улан- Удэ, Новосибирске и в Юрге", - сказал он.

"Параллельно, - продолжил генерал, - в других военных округах работала комиссия Минобороны, которая в режиме реального времени докладывала мне о состоянии дел на местах. По результатам рабочей поездки могу утверждать, что в 2016 году в воинских гарнизонах намного ответственнее отнеслись к подготовке к зимнему периоду, чем раньше. Есть, конечно, небольшие недостатки, но в общем и целом к зиме в этих двух военных округах все готово", - подытожил замминистра обороны.

Он сказал, что в ходе рабочей поездки комиссией Минобороны были оценены военные городки, выдвинутые командованием военных округов и флотов на Всеармейский конкурс "Лучший военный городок в Вооруженных силах".

"На будущей неделе я проведу рабочие поездки в войска (силы) Южного, Западного военных округов и на Северный флот для определения лучшего военного городка в нашей армии", - сказал Булгаков.

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