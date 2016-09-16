Булгаков: гарнизоны Центрального и Восточного военных округов к зиме полностью готовы

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ЮРГА, /Кемеровская область/, 16 сентября. /ТАСС/. Воинские части и гарнизоны, дислоцированные на территории Центрального и Восточного военных округов, к отопительному периоду 2016 - 2017 годов, полностью готовы. Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал Армии Дмитрий Булгаков по итогам рабочей поездки в войска двух военных округов.
"Мною полностью проверены гарнизоны в Чите, Домне, Улан- Удэ, Новосибирске и в Юрге", - сказал он.
"Параллельно, - продолжил генерал, - в других военных округах работала комиссия Минобороны, которая в режиме реального времени докладывала мне о состоянии дел на местах. По результатам рабочей поездки могу утверждать, что в 2016 году в воинских гарнизонах намного ответственнее отнеслись к подготовке к зимнему периоду, чем раньше. Есть, конечно, небольшие недостатки, но в общем и целом к зиме в этих двух военных округах все готово", - подытожил замминистра обороны.
Он сказал, что в ходе рабочей поездки комиссией Минобороны были оценены военные городки, выдвинутые командованием военных округов и флотов на Всеармейский конкурс "Лучший военный городок в Вооруженных силах".
"На будущей неделе я проведу рабочие поездки в войска (силы) Южного, Западного военных округов и на Северный флот для определения лучшего военного городка в нашей армии", - сказал Булгаков.