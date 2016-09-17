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Руководство Минобороны вручит награды финалистам фестиваля "Армия России"

Армия и ОПК
17 сентября, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС
В этом году в ходе церемонии будут объявлены отдельные номинации за героический поступок и лучший молодежный военно-патриотический проект
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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Руководство Минобороны России, известные общественные деятели, артисты и олимпийские чемпионы вручат награды финалистам Всероссийского фестиваля "Армия России", который пройдет в субботу на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"17 сентября 2016 года на открытой сцене Национального центра управления обороной РФ пройдет торжественная церемония чествования победителей Третьего Всероссийского фестиваля-конкурса "Армия России". На фестивале, который проходит третий год подряд, руководство Минобороны России, известные общественные деятели, артисты и спортсмены традиционно чествуют лучших представителей военных профессий", - говорится в пресс-релизе.

В Минобороны отметили, что в этом году в ходе церемонии будут объявлены отдельные номинации за героический поступок и лучший молодежный военно-патриотический проект, а также вручен специальный приз армейской династии за верность военной службе. На сцену поднимутся лучшие летчики, моряки, танкисты, специалисты материально-технического обеспечения, расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Всеармейский фестиваль-конкурс "Армия России" проводится ежегодно по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.

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