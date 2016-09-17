Моряки России и Китая успешно отработали элементы совместной ПВО

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ЧЖАНЬЦЗЯН /Китай/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Военнослужащие ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках учения "Морское взаимодействие-2016" успешно отработали задачи по совместной противовоздушной обороне (ПВО) в море. Об этом сообщил журналистам представитель отдела информационного обеспечения Тихоокеанского флота в штабе объединенного руководства учениями.
"В Южно-Китайском море прошла отработка кораблями-участниками учения "Морское взаимодействие-2016" морской фазы международных маневров. В море российские большие противолодочные корабли (БПК) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", а также китайские эсминец "Гуанчжоу" и сторожевые корабли "Хуаншань", "Дацин" и "Санья" выполнили задачи охранения и сопровождения судна снабжения "Цзюньшаньху" и танкера "Печенга". В рамках маневров российские корабли успешно отработали задачи по совместному целераспределению и маневрированию в составе тактической группы и ПВО", - сказал представитель штаба.
"Во время проведения учения по отражению атак четырех истребителей-бомбардировщиков JH-7A отработано построение кораблей в ордер ПВО. Участниками было осуществлено распределение целей по секторам для каждого корабля, отработана система радиообмена между экипажами в ходе выполнения элемента учения. Все воздушные цели были взяты на сопровождение и условно уничтожены силами совместной тактической группы кораблей", - добавил он.
Для участия в учениях в КНР прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенга". Командир отряда - командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр-адмирал Вадим Кулить.
По информации штаба объединенного руководства учениями, в мероприятии примут участие две подводные лодки, до 20 надводных кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, свыше 250 морских пехотинцев, 12 бронетранспортеров и броневых амфибий.
Первое "Морское взаимодействие" прошло с 22 по 27 апреля 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао (восточная провинция Шаньдун), в учениях участвовало 25 кораблей и подводных лодок, 13 самолетов, девять вертолетов и два отряда спецназа.