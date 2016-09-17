Армейские вертолеты доставили тепловые пушки в зону паводка в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Вертолеты армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) доставили более сотни тепловых пушек в населенные пункты Терней и Лазо Приморского края, пострадавшие от сильного паводка. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ВВО.
"Кроме того, на борту вертолетов Ми-8АМТШ для жителей районов Приморья, оказавшихся в зоне бедствия в результате тайфуна "Лайонрок", выполнена переброска дополнительно более трех тонн гуманитарного груза, в том числе продуктов питания, питьевой воды, одеял и матрасов", - отметили в пресс-службе.
Ранее авиация ВВО выполнила рейсы с гуманитарной помощью в поселки Моряк-рыболов, Маргаритово, Кроуновка, Преображенское и Лазо Приморского края. Помимо доставки гуманитарных грузов, армейская авиация проводит эвакуацию населения.
Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.
По состоянию на утро 17 сентября в Приморье остаются подтопленными 402 жилых дома в пяти муниципальных образованиях, в зоне подтопления находятся также 733 приусадебных участка.