Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Армейские вертолеты доставили тепловые пушки в зону паводка в Приморье

Армия и ОПК
17 сентября, 9:09 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 17, сентября. /ТАСС
Также в пострадавшие районы были доставлены три тонны гуманитарного груза
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Вертолеты армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) доставили более сотни тепловых пушек в населенные пункты Терней и Лазо Приморского края, пострадавшие от сильного паводка. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ВВО.

Смотрите также
Непригодными для проживания после паводка в Приморье признаны 250 жилых домов

"Кроме того, на борту вертолетов Ми-8АМТШ для жителей районов Приморья, оказавшихся в зоне бедствия в результате тайфуна "Лайонрок", выполнена переброска дополнительно более трех тонн гуманитарного груза, в том числе продуктов питания, питьевой воды, одеял и матрасов", - отметили в пресс-службе.

Ранее авиация ВВО выполнила рейсы с гуманитарной помощью в поселки Моряк-рыболов, Маргаритово, Кроуновка, Преображенское и Лазо Приморского края. Помимо доставки гуманитарных грузов, армейская авиация проводит эвакуацию населения.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.

По состоянию на утро 17 сентября в Приморье остаются подтопленными 402 жилых дома в пяти муниципальных образованиях, в зоне подтопления находятся также 733 приусадебных участка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Тайфуны и ураганы
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские радикалы напали на посольство РФ в Киеве
2
СМИ: на обломках разбившегося в мае самолета EgyptAir найдены следы взрывчатки
3
Суд арестовал двух сотрудников ФСБ, подозреваемых в мошенничестве
4
Оппозиция выгнала спецназ США из города на севере Сирии и обстреляла его
5
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
6
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг
7
Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз растительной продукции из Египта
Темы дня
Реклама