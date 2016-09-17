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Морская пехота доставила более 15 т гуманитарной помощи в зону паводка в Приморье

Армия и ОПК
17 сентября, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС
Военнослужащие снабдили пострадавшие районы в частности овощами, консервами, одеждой, одеялами, генераторами, мотопомпами для откачки воды
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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота доставили в пострадавшие от паводка районы Приморья свыше 15 тонн гуманитарной помощи. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

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"Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота совершили 500-километровый марш для доставки гуманитарной помощи жителям районов Приморского края, пострадавшим от стихийного бедствия. Колонна проследовала по маршруту Владивосток - Чугуевка, Кавалерово, Дальнегорск", - сказали в пресс-службе.

Морские пехотинцы снабдили пострадавшие районы овощами, консервами, одеждой, одеялами, генераторами, мотопомпами для откачки воды, бензопилами, лопатами, топорами и другими предметами первой необходимости. Отмечается, что гуманитарная помощь была собрана силами Росрезерва и Департамента социальной защиты Приморского края.

Ожидается, что сегодня колонна выдвинется обратно в пункт постоянной дислокации во Владивостоке. Доставку гуманитарных грузов в труднодоступные районы Приморья осуществляют также вертолеты армейской авиации ВВО. Для оказания помощи пострадавшим районам создана группировка сил Минобороны РФ, включающая в себя 3,5 тыс. военнослужащих, более 400 единиц специальной и инженерной техники, 12 самолетов и шесть вертолетов.

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