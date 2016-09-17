Министр обороны РФ наградил курсанта за спасение детей при пожаре

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл всероссийский фестиваль "Армия России-2016" и наградил курсанта воронежского Военного учебно-научного центра ВВС Артема Лихачева за "мужество и честь", проявленные при спасении детей из горящего дома.

В январе 2016 года курсант, рискуя собственной жизнью, эвакуировал из горящего дома на улице Космонавтов в Воронеже двух детей четырех и шести лет.

"У нас много солдат и офицеров, достойных награды, но на эту сцену выходят лучшие. Сегодня на этой сцене стоит замечательный молодой человек, это самое начало его пути. Поверьте, у нас сотни и тысячи таких ребят, которые в разных уголках нашей страны и за ее пределами совершают подвиги не потому что они хотят их совершить, а потому что не могут поступить иначе", - отметил Шойгу на церемонии открытия фестиваля.

Он добавил, что пример Артема Лихачева станет моральным ориентиром для его коллег, однокурсников и всех тех, кто желает связать свою жизнь с Вооруженными Силами России.

"Я хотел бы поздравить Артема с этой наградой и пожелать ему, чтобы она была не последней. Очень хотелось бы, чтобы и все последующие награды были за ратный, но мирный труд", - сказал министр.

Всеармейский фестиваль - конкурс "Армия России" проводится ежегодно по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу с целью повышения профессионализма и боевого духа в вооруженных силах, а также развития лучших воинских традиций.