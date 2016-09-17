Жидко: в Сирии проявились положительные изменения в российских ВС

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные Силы России стали сильными и современными, а военная профессия - вновь одной из самых почетных в обществе. Об этом заявил на авиабазе Хмеймим начальник штаба группировки российских ВС в Сирии генерал-майор Геннадий Жидко в ходе видеоконференции с Москвой, где проходит третий Всеармейский фестиваль-конкурс "Армия России".
"Наши Вооруженные Силы стали сильными и современными, а военная профессия вновь - одной из самых почетных в обществе", - сказал он.
"На российской авиабазе Хмеймим в Сирии лучше всего видно, как сильно изменилась наша армия и какую огромную пользу стране принесли эти изменения, - отметил Жидко. - Фестиваль "Армия России" позволит отметить самых достойных представителей воинских профессий. И мы гордимся, что некоторые номинанты смогли проявить свои самые лучшие качества именно под сирийским небом, в суровых условиях военных будней".
По его оценке, "сегодня армия и флот и для нас, военнослужащих, и для граждан нашей страны стали самыми уважаемыми институтами государства, это уважение было достигнуто упорным воинским трудом и реальным участием в борьбе с международным терроризмом".
"Здесь, за тысячи километров от родного дома, мы с радостью наблюдаем за нашими общими успехами во всех сферах армейской жизни и при этом ощущаем свою причастность к этим достижениям", - сказал он.
Всеармейский фестиваль-конкурс "Армия России" проводится ежегодно по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с целью повышения профессионализма и боевого духа в Вооруженных Силах, а также развития лучших воинских традиций. Традиционной площадкой проведения фестиваля является открытая сцена Национального центра управления обороной РФ на Фрунзенской набережной Москвы.