Северный флот на учениях в Арктике применил крылатые ракеты

МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Тактическая группа Северного флота и экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" на архипелаге Новосибирских островов провели учения по защите арктической островной зоны и морского побережья России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"В рамках учения расчеты берегового ракетного комплекса "Рубеж", развернутые на одной из позиций на острове Котельный, выполнили стрельбу двумя крылатыми ракетами "Термит" по морской мишенной позиции, установленной в ледовом районе", - рассказали в пресс-службе.

В ходе учений зенитный ракетно-пушечного комплекс наземного базирования "Панцирь-С1" выполнил стрельбы по морским, береговым и воздушным целям с побережья одного из Новосибирских островов. Экипаж корабля "Вице-адмирал Кулаков" выполнил стрельбы из зенитного ракетного комплекса "Кинжал", а также из артиллерийских комплексов АК-100 и АК-630. Подразделения арктической мотострелковой бригады, в свою очередь, отработали противодесантную оборону.

Перед этим были отработаны задачи противовоздушной обороны: расчеты радиолокационного отделения обнаружили воздушные цели и выдали целеуказания расчетам ЗРПК "Панцирь-С1", а также расчетам ПВО "Вице-адмирала Кулакова". Их поддерживали два дальних противолодочных самолета Ту-142 армии ВВС и ПВО Северного флота. Цели были условно поражены электронными пусками.