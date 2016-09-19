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Военные моряки РФ и КНР отработали задачи по поиску и задержанию судов-нарушителей

Армия и ОПК
19 сентября, 5:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
К данному эпизоду учения привлекались российские и китайские палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ и Z-9C
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские и китайские военные моряки отработали задачи по поиску и обнаружению подводной лодки, а также задержанию судна-нарушителя в рамках учения "Морское взаимодействие-2016". Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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"Совместная корабельная противолодочная ударная группа в составе российских больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", китайского эсминца "Гуанчжоу", сторожевых кораблей "Хуаншань", "Дацин" и "Санья" по плану учения организовала противолодочную оборону с элементами поиска и обнаружения подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.

К данному эпизоду учения привлекались российские и китайские палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ и Z-9C, экипажами активно использовались бортовые гидроакустические комплексы и станции кораблей, отрабатывались элементы совместного боевого маневрирования и действия корабельных противолодочных расчетов в ходе слежения за подводной лодкой и ее последующего уничтожения условным применением противолодочного вооружения.

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В российском военном ведомстве также сообщили, что большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" и эсминец "Гуанчжоу" успешно выполнили задачи по совместному задержанию условных судов-нарушителей. Морские пехотинцы двух стран осуществили совместную досмотровую операцию судов, в роли которых выступали корабль снабжения ВМС КНР "Цзюньшаньху" и танкер ВМФ России "Печенга". Уточняется, что досмотровые группы морской пехоты были доставлены на суда-нарушители корабельными вертолетами и быстроходными лодками.

19 сентября - последний день российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2016", после чего российские корабли возьмут курс в пункты постоянной дислокации. Всего в учении участвуют с обеих сторон до 20 кораблей и судов обеспечения, свыше 20 единиц авиационной техники, более 250 военнослужащих морской пехоты и 15 единиц боевой техники.

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