Путин: государство уделяет приоритетное внимание развитию ОПК

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы гордимся многими поколениями российских оружейников, которые испокон веков славились своим талантом, смекалкой, мастеровитостью, творческим подходом к делу. Их имена по праву вписаны в ратную, героическую летопись Отечества", - отметил президент. Путин выразил уверенность в том, что профессиональные традиции, новейшие технологии и "мощный интеллектуальный потенциал" позволят обеспечить обороноспособность России и укрепить позиции продукции отечественного ОПК на мировых рынках военной техники.

"Сегодня государство уделяет приоритетное внимание развитию ОПК, разработке новейших образцов вооружения", - подчеркнул Путин.