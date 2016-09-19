Путин: государство уделяет приоритетное внимание развитию ОПК

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Мы гордимся многими поколениями российских оружейников, которые испокон веков славились своим талантом, смекалкой, мастеровитостью, творческим подходом к делу. Их имена по праву вписаны в ратную, героическую летопись Отечества", - отметил президент. Путин выразил уверенность в том, что профессиональные традиции, новейшие технологии и "мощный интеллектуальный потенциал" позволят обеспечить обороноспособность России и укрепить позиции продукции отечественного ОПК на мировых рынках военной техники.
"Сегодня государство уделяет приоритетное внимание развитию ОПК, разработке новейших образцов вооружения", - подчеркнул Путин.