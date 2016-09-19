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Шесть новых гаубиц "Мста-С" поступили на вооружение мотострелковой бригады в Оренбуржье

Армия и ОПК
19 сентября, 12:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, сентября. /ТАСС
Гаубица оснащена усовершенствованной системой управления и предназначена для уничтожения фортификационных сооружений, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и других целей
Материал из 1 страницы
Самоходная артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С"

Самоходная артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С"

© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Шесть гаубиц "Мста- С" поступили на вооружение мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Оренбургской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ЦВО.

"В мотострелковую бригаду по гособоронзаказу поступили шесть новых 152-мм самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С", - рассказали в пресс-службе.

30 августа Армия и ОПК
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Гаубица оснащена усовершенствованной системой управления и предназначена для уничтожения фортификационных сооружений, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, противотанкового вооружения, средств противовоздушной и противоракетной обороны и других целей. "Мста-С" способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами, снарядами - постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь" и другими с темпом более восьми выстрелов в минуту.

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