Шесть новых гаубиц "Мста-С" поступили на вооружение мотострелковой бригады в Оренбуржье

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Шесть гаубиц "Мста- С" поступили на вооружение мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Оренбургской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ЦВО.
"В мотострелковую бригаду по гособоронзаказу поступили шесть новых 152-мм самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С", - рассказали в пресс-службе.
Гаубица оснащена усовершенствованной системой управления и предназначена для уничтожения фортификационных сооружений, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, противотанкового вооружения, средств противовоздушной и противоракетной обороны и других целей. "Мста-С" способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами, снарядами - постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами "Краснополь" и другими с темпом более восьми выстрелов в минуту.