Российские и китайские военные высадили десант на маневрах в Южно-Китайском море

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ЧЖАНЬЦЗЯН /Китай/, 19 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Российские и китайские военные в рамках совместных учений "Морское взаимодействие - 2016" высадили воздушный и морской десант на необорудованное побережье в провинции Гуандун, расположенной в Южном Китае. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель Тихоокеанского флота России Владимир Матвеев.
"Успешно выполнен элемент высадки морского десанта способом "наплав" с двух десантных направлений, с использованием плавающей техники морской пехоты обеих сторон. Высадка производилась с больших десантных кораблей "Пересвет" и "Юньушань", - сказал Матвеев.
Кроме того, отметил он, на учениях была отработана загоризонтная высадка с использованием китайских палубных вертолетов Z-8.
Огневую поддержку десанту оказывали самолеты JH-7A ВВС Народно-освободительной армии Китая, а также большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и сторожевик "Дацин".
"Также были отработаны действия по захвату и закреплению на опорном пункте условного противника. В этом эпизоде были задействованы свыше 250 морских пехотинцев, 12 бронетранспортеров и броневых амфибий. Результаты были доложены руководителям и высоко оценены", - добавил Матвеев.
Активная фаза учений "Морское взаимодействие - 2016" проходит с 15 по 19 сентября в Южно-Китайском море. Как сообщалось ранее, в маневрах участвуют до 20 надводных кораблей, две подлодки, более 20 самолетов и вертолетов.